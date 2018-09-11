حذرت منظمة “أنقذوا الأطفال” الخيرية من أن أكثر من نصف مليون طفل دون سن الخامسة سيموتون جوعا هذا العام في البلدان التي تعاني من نزاعات.

وقال مراسل بي بي سي للشؤون الدبلوماسية، جيمس لانديل، إن الوضع سيء للغاية، إذ تقول المنظمة إن نحو أربعة ملايين ونصف مليون طفل دون سن الخامسة يعيشون في مناطق نزاع سيحتاجون إلى علاج هذا العام بسبب سوء التغذية الحاد.

لكن معظم هؤلاء الأطفال لن يحصلوا على العلاج اللازم، ولذا تقول المنظمة إن أكثر من نصف مليون طفل سيموتون، وألقت المنظمة باللوم على النقص المعتاد في تمويل برامج الأمم المتحدة والبرامج الإنسانية الأخرى، لكنها أشارت أيضا إلى أن المزيد من الأطراف المتحاربة تمنع عمدا تدفق المساعدات الإنسانية الطارئة.

وتقول المنظمة إنه وفقاً لبيانات الأمم المتحدة كان هناك 1460 حالة خلال العام الماضي رُفض فيها وصول المساعدات الإنسانية في مناطق النزاع، وهو ضعف عدد الحالات منذ عام 2012. ويعود السبب وراء هذا الارتفاع إلى القتال في جنوب السودان واليمن ومالي وسوريا.

وقال كيفن واتكينز، الرئيس التنفيذي لمنظمة “أنقذوا الأطفال”، إن استخدام التجويع كسلاح في الحرب أصبح الوضع الطبيعي الجديد.

المصدر: بي بي سي