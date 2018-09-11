حاول الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا الإثنين تقويض مصداقية كتاب الصحافي الاستقصائي بوب وودورد الذي يتناول عهده الرئاسي، مكررا أن الكتاب يعتمد على أقوال مختلقة.

وكتب ترامب في تغريدة قبل أقل من 24 ساعة من الموعد المحدد لصدور الكتاب رسميا إن “كتاب وودورد مهزلة، إنه مجرد هجوم آخر علي ضمن وابل من الهجمات التي تستهدفني، عبر استخدام مصادر مجهولة تم دحضها”.

واشتهر وودرود بعدما كشف مع زميله في صحيفة “واشنطن بوست” كارل برنستين فضيحة “ووترغيت” التي أدت إلى استقالة الرئيس السابق ريتشارد نيكسون عام 1974.

وفي كتابه الجديد يصف وودوورد ترامب بأنه رئيس جاهل وعصبي ومصاب بجنون الارتياب، مؤكدا أن مساعدي الرئيس يسعون جاهدين لاستيعاب هذه الصفات لتجنب أسوأ التجاوزات.

وأتى رد ترامب على كتاب وودوورد بعد نشر صحيفة “نيويورك تايمز” الأسبوع الماضي مقالة من دون توقيع روى فيها مسؤول كبير في الإدارة الأميركية وصف نفسه بـ”المقاوم” كيف يبذل مساعدو الرئيس قصارى جهدهم للحد من التداعيات الكارثية لبعض قراراته المتهورة.

وأثارت هذه المقالة غضب ترامب الذي طلب الجمعة من وزير العدل جيف سيشنز فتح تحقيق بتهمة تهديد “الأمن القومي” بهدف كشف هوية صاحب هذه المقالة ومحاسبته.

ولكن صحيفة نيويورك تايمز ردت على ترامب بالقول إن فتح تحقيق مماثل ينطوي على “إساءة استخدام السلطة”، في تحذير لم يبال به البيت الأبيض.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية