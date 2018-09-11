أعلنت منظمة “أطباء بلا حدود” أن أكثر من 100 مهاجر قضوا مطلع سبتمبر، في حادث غرق قارب كان يقلهم قبالة السواحل الليبية.

ونقلت المنظمة غير الحكومية، نقلا عن ناجين، قولهم إن قاربين مطاطيين انطلقا من الساحل الليبي فجر الـ 1 من أيلول/سبتمبر، وعلى متنهما مجموعات من المهاجرين، معظمهم أفارقة.

وروى أحد الناجين أن محرك أحد القاربين تعطل وبدأ في الغرق، وأن الثاني بدأ غلافه المطاطي أن يفقد هواءه فجأة، ما أدى إلى غرق موت بعض المهاجرين، فيما استطاع عدد منهم النجاة متشبثا ببقايا القارب العائمة.

وأضافت المنظمة أن عديدا من الناجين تم نقلهم، في 2 أيلول/سبتمبر، إلى ميناء الخمس في ليبيا، من قبل خفر السواحل الليبي.

المصدر: وكالة رويترز