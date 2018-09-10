أصيب 5 مواطنين فلسطينيين على الأقل الاثنين أحدهم بالرصاص الحي وآخرين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقته زوارق بحرية العدو الإسرائيلي على جموع المواطنين المحتشدين قبالة شاطئ منطقة الواحة شمال غرب قطاع غزة.

وهاجمت بحرية العدو مسيرا بحريا انطلق بمشاركة نحو 55 قاربا من ميناء غزة وشمال القطاع.

وأوضحت مصادر فلسطينية أن “المسير السابع الذي يضم على متنه جرحى وطلاب، متضررون من الحصار تعرض عقب انطلاقه إلى إطلاق نار من قبل الزوارق الحربية الإسرائيلية”، وتابعت “رافق المسير حشد من المواطنين بمخيم العودة غربي بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، والذين أتوا مؤازرين للمسير البحري”.

وذكرت المصادر أن “جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز صوب المتظاهرين، فيما أشعل شبان إطارات تالفة (كوشوك) قرب الحدود الشمالية مع الأراضي المحتلة للحيلولة من استهداف الاحتلال”.

وأطلقت هيئة الحراك الوطني عدة رحلات بحرية نحو العالم الخارجي والحدود الشمالية للقطاع، في محاولة لكسر الحصار البحري عن قطاع غزة، إلا أن الاحتلال يعمل على إفشالها واعتقال من على متنها.

المصدر: فلسطين اليوم