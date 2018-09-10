رأى وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال محمد فنيش خلال احتفال اقامته بلدية كفرملكي لتكريم الطلاب الناجحين في الشهادات الرسمية ان “لا داعي للسجالات والخلافات التي تزيد من التعقيدات والعقبات امام تشكيل الحكومة، فالمطلوب بذل الجهد والتواصل، فلا يمكن ان تشكل حكومة من دون تفاهم فالدستور واضح فتشكيل الحكومة يتم بمشاركة كل الفرقاء الاساسيين من خلال التفاهم بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، فلا داعي لاستحضار الخلافات والسجالات، المطلوب الذهاب والبحث ومواصلة الجهد لايجاد هذا التفاهم، والجهد الاكبر يبقى على الرئيس المكلف، فلا مزيد من اضاعة الوقت لاننا بحاجة لتشكيل حكومة”.

ودعا الوزير فنيش الى “نظام النسبية كما اعتمدناه في الانتخابات النيابية لتحديد نسب واحجام الكتل النيابية لتشكيل الحكومة، دون اقصاء احد وهذا المعيار هو الكفيل لتزليل العقبات، ونحن واخواننا في حركة امل لم نكن عقبة ابدا”، وقال “هناك من يريد ان يشعر الناس بالخوف واليأس من مشكلات اقتصادية ومالية، نعم المطلوب الاسراع في تشكيل الحكومة وايجاد حلول ولكن هذا لا يعني ان البلد على حافة الانهيار، فمن يروج لمثل هذه الاقاويل، بعضهم يكون عن سوء نية، والاخر عن عدم معرفة، فالبلد لديه قدرات بشرية بحاجة الى حسن ادارة والاستفادة من ثروتنا الاساس، وهي هذا الانسان الذي يسعى دون كلل او ملل لبلوغ مستويات علمية، ولبنان معروف بانه مصدر غنى برأس ماله المتعلم ، فنحن بحاجة الى ايقاف الهدر ومكافحة الفساد”.

وتابع “نحن من موقعنا سنعمل من اجل مستقبل الوطن والاجيال الصاعدة. لم يعد البلد يحتمل هذا القدر من الفساد وهذا لا يعني اننا مسؤولون عن النتائج الحاصلة، بل من موقعنا سنعمل بكل قوة من اجل ان نزرع الامل وان يكون لبنان قادرا على تجاوز ازماته وان نحد من اسباب الانهيار من خلال دورنا في المجلس النيابي او في مجلس الوزراء .

الوزير فنيش كان يتحدث خلال احتفال اقامته بلدية كفرملكي لتكريم الطلاب الناجحين في الشهادات الرسمية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام