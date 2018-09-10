دعا رئيس حزب “القوات اللبنانيّة” سمير جعجع “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى المبادرة لإنقاذ عهده بيده، بدءا من تأليف الحكومة الجديدة”.

وقال جعجع في حديث له الاحد إن “جل ما هو مطلوب من العماد عون ان يشهد للحق ويلجم طمع البعض وينقذ التسوية الرئاسية الكبرى المهددة في الوقت الراهن”.

وتوجه جعجع إلى “التيار الوطني الحر” بالقول “مهما حصل فمن بعد تفاهم معراب يجب ألا يردّنا أي شيء إلى الوراء”، وتابع “صحيح أن النبرة تعلو بين الحين والآخر إلا أننا يجب ألا ندع هذا الأمر يفرقنا من جديد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام