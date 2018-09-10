زار رئيس الحكومة اليابانية شينزو آبي الاحد جزيرة هوكايدو التي هزها الخميس زلزال اوقع 42 قتيلا، بحسب آخر حصيلة.

وكما زار آبي مدينة سابورتو الكبيرة حيث خلف الزلزال الذي بلغت قوته 6.6 درجات طرقات مقطعة ومنازل مدمرة.

وبالسياق، زار آبي بلدة اتسوما الريفية الصغيرة التي تضررت كثيرا من الزلزال وحيث طمر انزلاق هائل للتربة سببه الزلزال عدة منازل.

وبعد زيارته الخاطفة عاد آبي الى طوكيو حيث ترأس اجتماعا استثنائيا للحكومة يتوقع ان يخصص 540 مليون ين (4.2 مليون يورو) لمساعدة المنطقة المتضررة.

واعلن بحسب وسائل اعلام يابانية ان عدد القتلى بلغ 42.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية