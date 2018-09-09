قضت محكمة أمن الدولة الاردنية الاحد بسجن ستة اردنيين مددا تتراوح بين ثلاثة اشهر و15 عاما بعد ادانتهم بالتخطيط لاغتيال ضباط مخابرات وطيارين في سلاح الجو الملكي بمسدسات كاتمة للصوت ومتفجرات.

وحكمت خلال جلسة علنية على ثلاثة من المتهمين بالاشغال الشاقة 15 عاما لادانتهم بتهمة “المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية وحيازة اسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية وتصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية والترويج لأفكار جماعة إرهابية”.

كما حكمت على متهم رابع بالأشغال المؤقتة خمسة اعوام بعد ادانته بتهمة “الترويج لأفكار جماعة إرهابية وعدم الابلاغ عن وجود مخطط إرهابي”.

وبحسب لائحة الاتهام فإن المتهمين وجميعهم من الاردن وفي العشرينات من العمر احدهم كان مؤذنا في احد مساجد عمان. وهم من مؤيدي تنظيم “داعش” الارهابي، وقد تم اعتقالهم في ايلول/سبتمبر من عام 2017.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية