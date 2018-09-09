أعلن المكتب الاعلامي لرئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود، في بيان، ان حمود استقبل في مكتبه في صيدا، عضو المكتب السياسي لحزب الله الشيخ عبد المجيد عمار ومسؤول منطقة صيدا في الحزب الشيخ زيد ضاهر، وجرى الحديث “عن الأوضاع الراهنة، حيث يبدو للأسف الشديد أن تشكيل الحكومة لم يصبح قائما بعد، وان التنافس الشديد على الحصص وعلى الحقائب الوزارية لا يزال شديدا، وهنالك قوى خارجية تدعم البعض في تعظيم حجم مطالبهم وحجم تمثيلهم”.

أضاف المكتب في بيانه “وأكد الجميع على أهمية المقاومة ودورها في لبنان على الصعيدين العسكري والسياسي، وان الهدف الرئيسي هو الحفاظ على السلم الأهلي والأمن اللبناني بشكل عام والتعاون بين جميع الفرقاء للخروج بلبنان من آفة الفساد والجمود السياسي والنزاعات الكيدية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام