استهدفت مدفعية وصاروخية الجيش اليمني واللجان الشعبية مواقع وتجمعات العدوان السعودي ومرتزقته، ونفذت عمليات إغارة وكسر تقدم أسفرت عن مصرع العشرات من الجنود السعوديين والمرتزقة خلال ال24 ساعة الماضية .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا نوع بدر 1 على معسكر مستحدث للجيش السعودي بعسير، كما استهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات وتحصينات المرتزقة قبالة منفذ علب ، ومصرع ثمانية مرتزقة بانفجار قبالة المنفذ .

وفي نجران تم استهداف تجمعات للمرتزقة في صحراء الأجاشر بصواريخ الكاتيوشا ، وقصف مدفعي على تجمعات آخرى لهم قبالة منفذ الخضراء ، وتم قنص جندي سعودي في الشبكة .

وفي القطاع ذاته لقي أربعة مرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون بعملية هجومية على مواقعهم في الطلعة ، وانكسار زحف للمرتزقة على منطقة الصوح مع استهداف بالمدفعية والأسلحة الثقيلة.

وذكر المصدر أن قصفا بالمدفعية استهدف تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في السودة وجبل الإم بي سي وقبالة جبل الدود وجبل قيس بجيزان .

وأفاد المصدر أن العشرات من المرتزقة لقوا مصرعهم وجرح آخرون وتدمير سبع آليات خلال كسر زحف مكثف لهم شمال الدريهمي بالساحل الغربي بمساندة الطيران الحربي والتجسسيي دون إحراز أي تقدم .

وأشار المصدر إلى انكسار زحف للمرتزقة في وادي سلبة في اليتمة بمديرية خب والشعف الجوف أسفر عن تدمير آليتين وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، لافتا الى أن الزحف تزامن مع إسناد للطيران الحربي والتجسسي والأباتشي الذي أجبره أبطال الجيش واللجان على مغادرة أجواء الميدان.

وفي المحافظة نفسها تم تدمير آليتين للمرتزقة تحمل الأولى رشاش عيار 23 والأخرى محمّلة بالمرتزقة بانفجار في خب والشعف، كما تم تدمير آلية عسكرية محملة بالمرتزقة بصاروخ موجه في جبهة الغيل .

إلى ذلك استهدفت عملية إغارة للجيش واللجان مواقع المرتزقة في بيت السنتيل بالمصلوب أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وهروب جماعي لمن تبقى منهم ، وتم تدمير آلية محملة بالمرتزقة في صبرين بخب والشعف بانفجار ومصرع وجرح من كانوا عليها.

وفي تعز استهدفت القوة الصاروخية بصاروخ زلزال1 تجمعات وآليات للمرتزقة بالقرب من مفرق شعب أبوطالب في الوازعية.

واشار المصدر الى انكسار زحف مكثف للمرتزقة استمر من الصباح إلى المساء بمشاركة الطيران شرق جبل النار بحرض و اسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى منهم ، وتم تطهير عدد من المواقع بعملية معاكسة وإعطاب آليتين عسكريتين تابعتين للمرتزقة.