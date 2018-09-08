التاريخ: 8_9_2018

دمشق وريفها:

ـ تقدم الجيش السوري مسافة تُقدر بحوالي 3 كلم في منطقة أرض قاع البنات شمال غرب تلول الصفا بريف دمشق الجنوبي الشرقي بعد مواجهات مع فلول داعش بالمنطقة.

حماه وريفها:

ـ استهدف الجيش السوري مقرات ومراكز المجموعات المسلحة في قريتي الصياد والتمانعة في ريف حماه الشمالي.

حمص وريفها:

ـ عثرت الجهات المختصة على كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة والمعدات الطبية من مخلفات المجموعات المسلحة، كانت مدفونة تحت الأرض في مزارع مدينة الرستن بريف حمص الشمالي.

درعا وريفها:

ـ استشهد طفل جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات المجموعات الإرهابية في بلدة النعيمة بريف درعا الشرقي.

دير الزور وريفها:

ـ تحدث “المرصد السوري المعارض”، عن اختطاف مسلحين يرجح أنهم من خلايا تابعة لداعش، سيارتين، تابعتين لـ “قسد”، كانتا تقلان عدداً من مسلحي “قسد” وبعض المعدات اللوجستية، على الطريق الواصل بين بلدة البصيرة وقرية جديدة عكيدات في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

ـ قُتل أحد مسلحي “قسد” إثر إطلاق مسلحي داعش النار عليه، في قرية ابريهة شمال بلدة البصيرة، بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، يوم أمس.

الحسكة وريفها:

ـ اعتقلت “الوحدات الكردية” شخصاً في مدينة القامشلي بريف الحسكة الشمالي الشرقي، بسبب ترشحه لانتخابات الإدارة المحلية التابعة للحكومة السورية.

ـ شنَّت “قسد” حملة اعتقالات بحق شُبانٍ في مدينة القامشلي بريف الحسكة الشمالي الشرقي، لسوقهم إلى “التجنيد الإجباري” في صفوفها.

الرقة وريفها:

ـ اعتقلت “قسد” عدداً من الوجهاء وشيوخ العشائر في مدينة الرقة ،عُرف منهم حسين المحمد الراشد شيخ عشيرة البوخميس، لأسبابٍ مجهولة.

ـ اعتقلت “قسد” 4 أشخاص، في قرية السحل بريف الرقة الجنوبي الغربي، دون معرفة الأسباب.

حلب وريفها:

ـ اعتقلت “الجبهة الوطنية للتحرير” عدداً من الأشخاص، في قرية كفر نوران بريف حلب الجنوبي الغربي، بسبب سعيهم للمصالحة مع الجيش السوري.

المصدر: الاعلام الحربي