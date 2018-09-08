اعلنَ المبعوث الاممي الى اليمن مارتن غريفيث تعليقَ محادثاتِ جنيف الى موعدٍ آخر. وخلال مؤتمرٍ صحافيٍ عقدهُ في جنيف قالَ غريفيث اِنَ حركةَ أنصارِ الله كانت متحمسةً للمشاركةِ في المشاوراتِ واِنَ الاممَ المتحدةَ مهدت الطريقَ لوصولِ وفدِها الى جنيف لكنها فشِلَت في ذلك.

واضافَ غريفيث أنهُ لا يزالُ من المبكرِ جداً القولُ متى ستُعقَدُ المشاوراتُ المقبلة. واتهمَ وزيرُ خارجيةِ حكومةِ الرئيس الفار عبد ربه منصور هادي غريفيث بالسعيِ إلى ارضاءِ حركةِ انصارِ الله عبرَ تقديمِ التبريراتِ لعدمِ وصولهِم الى جنيف.

وفي وقت سابق ، اتهم الوفد الوطني اليمني دول العدوان برفض منح الطائرة العمانية ترخيصاً لنقل الوفد والجرحى العالقين ، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة عجزت عن استخراج ذلك التصريح معتبراً أن عرقلة الطائرة العمانية استهتار بالحل السياسي والسلمي في اليمن.

المصدر: قناة المنار