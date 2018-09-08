أعلن عضو مجلس الاتحاد الروسي أليكسي بوشكوف السبت، أن إعلان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أنه بدأ مناورات عسكرية في شرق سوريا، يعني اعتراف واشنطن باحتلال جزء من الجمهورية العربية السورية. وكتب بوشكوف، في صفحته على موقع “توتير” للتواصل الاجتماعي، “أن إعلان الولايات المتحدة، بدأ مناورات عسكرية في شرق سوريا، في مكان تواجدهم بطريقة غير شرعية، يعني الاعتراف بحقيقة احتلال جزء من الأراضي. [تواجد] القوات الأميركية في سوريا يعني أنها قوات محتلة من ناحية القانون الدولي، ولا يحق للولايات المتحدة أن تملك قواعد أو وحدات عسكرية [في سوريا دون موافقة الحكومة الشرعية في البلاد].”

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية