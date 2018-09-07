قال الامام السيد علي الخامنئي ان التعاون بين إيران وروسيا بالقضية السورية مثال بارز وتجربة جيدة جدا للتعاون الثنائي مؤكدا ان التعاون الثنائي بين إيران وروسيا يمكن تعزيزه في القضايا العالمية.

وأشار الامام الخامنئي اليوم الجمعة خلال استقباله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش حضوره في القمة الثلاثية الايرانية التركية الروسية التي انعقدت في طهران أشار إلى التعاون بين طهران وموسكو قائلا انه يمكن التعاون بين طهران وموسكو لكبح الولايات المتحدة لأنها تشكل خطراً على البشرية.

وحول فشل الاميركان في سوريا قال الامام الخامنئي ان الأميركيين فشلوا في سوريا ولم يحققوا أهدافهم.

وبالنسبة الى فرض العقوبات الاميركية على ايران وروسيا وتركيا، قال سماحته ان فرض عقوبات على كل من ايران وروسيا وتركيا من قبل أميركا نقطة مشتركة قوية جدا للتعاون بين الدول الثلاث.

وحول تعاون طهران وموسكو قال قائد الثورة الاسلامية ان على طهران وموسكو من خلال توسيع تعاونهما السياسي والاقتصادي متابعة الاتفاقات المشتركة التي تم التوصل إليها .

اما بالنسبة الى الاتفاق النووي اشار سماحته ان ايران الاسلامية التزمت بتعهداتها بشأن الاتفاق النووي لكن الأوروبيين لم يفوا بالتزاماتهم وستتخذ جمهورية إيران الإسلامية موقفا بشأن الاتفاق النووي يكون في صالح وكرامة البلد والأمة.

المصدر: قناة العالم