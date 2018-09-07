ادانت الخارجية العراقية مساء اليوم الجمعة حرق القنصلية الايرانية في البصرة داعية الى حماية البعثات الدبلوماسية.

واصدرت الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، بيانا بشأن تعرض القنصلية الايرانية للاعتداء وفيما عدته بأنه “يضر” بمصالح العراق وعلاقاته مع دول العالم ولا يتصل بشعارات التظاهر، دعت الحكومتين المركزية والمحلية إلى “تعزيز حماية أمن” البعثات الدبلوماسية في البصرة.

وقال ‏المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد محجوب في بيان صحفي “في الوقت الذي نتفهم فيه مطالب المتظاهرين من أهلنا في محافظة البصرة، فإننا نعرب عن إسفنا الشديد لتعرض القنصلية الإيرانية في البصرة لهجوم من قبل بعض المتظاهرين”، عادا هذا العمل بأنه “تطور غير مرضِ لا ينسجم مع واجب الضيافة الوطنية للبعثات” حسبما افاد موقع السومرية نيوز.

واضاف محجوب، أن “استهداف البعثات الدبلوماسية أمر مرفوض ويضر بمصالح العراق وعلاقاته مع دول العالم، ولا يتصل بشعارات التظاهر، ولا المطالبة بالخدمات والماء”، لذا ندعو المتظاهرين الى تجنب الإضرار بها”، داعيا الحكومة المركزية والمحلية إلى “تعزيز حماية أمن البعثات الدبلوماسية في البصرة”.

واعتبرت القنصلية الايرانية في البصرة، الجمعة، ان حريق مبناها عمل همجي ووحشي بعيد عن الاخلاق.

وقال مسؤول اعلام القنصلية في تصريح، ان “القنصلية الايرانية احترقت بالكامل”، متسائلا “ما دخل القنصلية الايرانية في احداث العراق” .

واضاف “اننا لا نتهم جهة معينة باحراق مقرنا في البصرة”، مشيرا الى “اننا عملنا على تقديم الفيزا والخدمات للمواطنين العراقيين وما حدث بعيد عن الاخلاق”.

وتابع ان “ما حدث عمل همجي ووحشي”.

المصدر: السومرية نيوز+موقع العالم