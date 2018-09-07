أكد رئيس “لقاء علماء صور” الشيخ علي ياسين أن “الحديث عن توزيع الحصص وتقاسم الصلاحيات في تشكيل الحكومة المقبلة من شأنه أن يطيل الازمة ويفاقم المشاكل التي يعانيها المواطن”.

ورأى الشيخ ياسين في حديث له الجمعة أن “الإسراع في تشكيل الحكومة ضرورة ملحة لكل اللبنانيين بغض النظر عن المناطقية والمذهبية وهذا يتناقض وتصاعد الخطاب الطائفي لدى بعض الأفرقاء السياسيين”.

وشدد الشيخ ياسين على أن “هذا الإسراع لا يتعلق بظروف سياسية داخلية أو خارجية بل يتعلق بحاجات المواطنين الذين يعانون ضغوطا معيشية وقانونية لا يمكن بتها دون وجود حكومة، ناهيك باختلال الأمن الاجتماعي بسبب غياب التشكيل الحكومي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام