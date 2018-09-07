رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش في خطبة الجمعة أن السبب في تعثر تشكيل الحكومة والعودة الى المربع الاول هو الاستنسابية التي يبدو انها باتت هي المعتمدة في التشكيل وتغييب المعيار المحدد والواضح الذي يضمن مشاركة الجميع ويؤمن عدالة التمثيل وايضا محاولة ارضاء جهات داخلية واقليمية على حساب جهات وطنية.

وقال الشيخ دعموش “لو كان هناك معايير واضحة ومحددة تراعي عدالة التمثيل وتحترم الاحجام وما أفرزته نتائج الانتخابات النيابية وتراعي توزيع الحقائب الاساسية والخدماتية ووزراء الدولة بشكل عادل ومتوازن لما وصلنا الى حالة المراوحة هذه ولكنا تلافينا سلبيات وتداعيات الاستنسابية التي باتت تخلق تعقيدات وازمات جديدة”.

وأكد الشيخ دعموش أن “الاستمرار في هذا النهج يدفع لبنان نحو المزيد من الانحدار ويجر البلد نحو ازمات جديدة”، واعتبر ان “المطلوب هو الالتفات الى ما تقتضيه المصلحة الوطنية من تشكيل حكومة متوازنة تحترم ما افرزته الانتخابات ولا تهمش أي فريق وتراعي عدالة التمثيل في الأحجام والحقائب الوزارية وتعمل على إرضاء لبنان بدل إرضاء الخارج وتحقق رغبات اللبنانيين وآمالهم”.

المصدر: بريد الموقع