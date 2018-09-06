اتهم الوفد الوطني اليمني الى محادثات جنيف الامم المتحدة بالتنصل من الاتفاق المتعلق بظروف مشاركتهم في مشاورات السلام مؤكدين أنهم سيتوجهون الى جنيف بعدما يتم تأمين طائرة عمانية تقل الوفد الممثل لهم وعددا من الجرحى وبعد منحهم ضمانات بالعودة الى صنعاء.

وأكد عضو الوفد حميد عاصم لوكالة فرانس برس ان هذه البنود تم الاتفاق عليها مع المبعوث الدولي مارتن غريفيث قبل تحديد موعد المشاورات.

وكان رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام حذَّر من أنَّ الأمم المتحدة تماطل بوعودها لتسهيل عودة الجرحى والعالقين في خارج البلاد والذين تمَّ إخراجهم في مراحل سابقة لتلقِّي العلاج.

المصدر: قناة المنار