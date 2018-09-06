استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعد ظهر اليوم في “بيت الوسط” وزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل في حضور وزير الثقافة الدكتور غطاس الخوري، وتناول اللقاء عرض للمستجدات والاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.

الصراف

والتقى وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف وبحث معه في الاوضاع الامنية في البلاد وشؤون وزارته.

حماده

وكان الحريري استقبل وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده والمدير العام لوزارة التربية فادي يرق.

بعد اللقاء قال حماده: “أطلعنا الرئيس الحريري على اجواء إطلاق السنة الدراسية الجديدة، التي تتميز ببعض الاقبال المتزايد على التعليم الرسمي، ما يدل على الثقة بالتعليم الثانوي خصوصا وبالروضات ايضا. وبحثنا في معالجة المعضلات التي قد تواجه القطاع الخاص، وسيكون لي غدا اجتماع مع اتحاد المدارس الخاصة والنقابة، كما سأعلن في مؤتمر صحافي غدا عن اطلاق العام الدراسي. وعرضنا ايضا البرامج المختلفة التي تربطنا مع الدول المانحة بالنسبة الى أوضاع الطلاب النازحين السوريين، وعممت اليوم ان اولاد الامهات اللبنانيات ايا كانت جنسية الوالد يقبلون في مدارسنا اسوة بالطلاب اللبنانيين، وهذا تدبير كنت اتخذته العام الماضي، وأعود لاؤكده هذا العام”.

وردا على سؤال، نفى حماده ان يكون الحديث مع الحريري تطرق الى موضوع تشكيل الحكومة.

المصدر: الوكالة الوطنية