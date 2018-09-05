اكد رئيس مجلس خبراء القيادة آية الله احمد جنتي ان العدو يحاول اثارة المشاكل داخل البلاد، بغية تقويض نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال آية الله جنتي في ختام اجتماع مجلس خبراء القيادة عصر اليوم الاربعاء “ان مطالب قائد الثورة الاسلامية من رؤساء السلطات الثلاث بشأن معالجة الوضع المعيشي للشعب وتحسين الظروف الاقتصادية داخل البلاد، شكلت واحدة من القضايا التي تناولها الاجتماع”. وتابع قائلا “ان اعضاء مجلس خبراء القيادة يحملون هاجس الظروف الاقتصادية والمعيشية في ايران”.

وقال آية الله جنتي “ان ما يميز الاجتماع الخامس لمجلس خبراء القيادة في دورته الخامسة، هي كلمة رئيسي السلطتين التشريعية والقضائية في هذا الاجتماع والقضايا المطروحة من قبل الاعضاء في هذا الخصوص”.

وتطرق رئيس مجلس خبراء القيادة الى المشاكل الاقتصادية الراهنة، معربا عن أمله بان يأخذ المسؤولون هذه القضايا علي محمل الجد، وان يضعوا توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية نصب اعينهم في سياق معالجة الوضع المعيشي الراهن داخل البلاد.

المصدر: وكالة انباء فارس