اكد مجلس خبراء القيادة في البيان الختامي للاجتماع الخامس من الدورة الخامسة، على استمرار مقارعة اميركا والصهيونية الدولية، ودعم جبهة المقاومة الاسلامية.

واكد البيان الختامي لاجتماع مجلس خبراء القيادة على وجوب الحفاظ عن نظام الجمهورية الاسلامية وحقوق الشعب والاعتقاد بالاسلام والثورة، ومقارعة اميركا والصهيونية الدولية، ودعم جبهة المقاومة الاسلامية وخاصة في فلسطين ولبنان وسوريا واليمن والشعب البحريني المظلوم. ولفت البيان الى دور ومكانة الشعب في النظام الاسلامي ومعربا عن شكره للشعب الايراني الصابر المقاوم.

واكد البيان على الاهمية الفريدة لمكانة الامامة والولاية والقيادة في الامة الاسلامية، والتي هي اصل شرعية النظام الاسلامي، وشدد على ضرورة حفظ الوحدة الداخلية والوفاق الوطني.

ودعا مجلس خبراء القيادة، السلطات الثلاث الى بذل جهودها لتنفيذ توجيهات، واوامر قائد الثورة الاسلامية في جميع الامور وخاصة الاهتمام بالاقتصاد المقاوم وحل المشكلات المعيشية للشعب وتحسين وضعه الاقتصادي.

واكد البيان على اهمية تنفيذ برامج العدالة الاجتماعية وتمكين الشعب وخاصة فئة الدخل المحدود وتوفير فرص العمل واعطاء الاولوية لتوفير السلع الاساسية بأسرع وقت ممكن. كما طالب البيان الختامي باصلاح النظام المصرفي في البلاد واقامة النظام الشامل في اسواق المال والعملات الاجنبية وتجنب سوء التدبير وضعف الادارة وخاصة في مجال الاقتصاد.

المصدر: وكالة انباء فارس