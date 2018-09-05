صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي “توافرت معلومات لمفرزة النبطية القضائية في وحدة الشرطة القضائية حول قيام اشخاص مجهولي الهوية بالتخطيط لشراء سيارة بموجب شيك مزور.

بتاريخ 5/9/2018، ونتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة، كمنت لهم قوة من هذه المفرزة في بلدة القصيبة / النبطية، وتمكنت من توقيفهم قبل تنفيذ العملية، وهم عائلة لبنانية مؤلفة من:

– ص. م. (مواليد عام 1972) الأب

– ن. ح. (مواليد عام 1978) الزوجة

– ع. م. (مواليد عام 2000) الابن

– و. م. (مواليد عام 1998) الابنة، بجرم ترويج شيكات مزورة عبر شراء سيارات بموجبها، وضبط دفتر شيكات مزور فارغ يحمل اسم احد المصارف، وورقة شيك فارغة صادرة من حساب (ص. م.) الوهمي، حيث افاد الاخير انه مزور.

وتبين انه الوالد مطلوب للقضاء بموجب /12/ مذكرة عدلية بجرائم: تزوير واحتيال وشيكات وتحريض على ارتكاب جرم وسرقة سيارات وسلب.

لذلك تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناء على إشارة القضاء المختص، من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورةالكائن في محلة كفرجوز / ثكنة خالد فرحات / مقابل “سبوت مول”، أو الاتصال على الرقم: 531226/07، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام