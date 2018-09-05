اكد الملك الاردني عبد الله الثاني الاربعاء رفض بلاده فكرة إقامة كونفدرالية مع الفلسطينيين، مشددا على ان هذا الموضوع “خط أحمر بالنسبة للاردن”، بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي.

ونقل البيان عن الملك عبد الله قوله خلال لقائه متقاعدين عسكرين والمحاربين القدامى “نسمع كل عام عن موضوع الكونفدرالية، وجوابي، كونفدرالية مع مين هذا خط أحمر بالنسبة للأردن”.

واضاف “الكل يعلم موقف الأردن القوي والشجاع في هذا الموضوع، وليس عندي خوف من أي مؤامرة على الأردن من وضع القضية الفلسطينية”.

واكد الملك أن “موقف الأردن ثابت وراسخ وأنه لا بديل عن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. وأي طرح خارج هذا الإطار لا قيمة له”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية