اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان اعادة اعمار سوريا والعراق تعد فرصة جيدة لتواجد الشركات الايرانية وهي تحقق الفائدة للطرفين.

وتابع في تصريح صحفي: لدينا بالفعل حضور جيد في القضايا الاقتصادية السورية، ونظرا الى وقوف ايران الى جانب الشعب السوري في مواجهة داعش، فان هذا الحضور يجب ان يتوسع، ففي الوقت الحاضر يتركز الاهتمام على اعادة اعمار سوريا وعودة النازحين والمساعدة على تعزيز الامن واقتصاد المنطقة.

وتطرق ظريف الى التغريدة الاخيرة لترامب حول سوريا، قائلا: ان ترامب يحاول التصيد من الماء العكر لتحقيق اهدافه السياسية الداخلية، ونحن نعلم ان ظروف ترامب في داخل الولايات المتحدة ليست جيدة، ومن المؤسف انه يريد التعويض عن ذلك من خلال العمل ضد الشعب السوري.

واكد وزير الخارجية الايرانية ان اميركا ليس لديها سجل جيد في ما يتعلق بمكافحة التطرف والارهاب، وهو ما اشار اليه ترامب نفسه سابقا.

واردف قائلا: على ترامب ان يتنحى جانبا، ويسمح للذين يواجهون الارهاب في سوريا باداء مهامهم، فعملية استانا كانت العملية الناجحة الوحيدة في تخفيض حدة التوتر في سوريا، واذا لم يتدخل الآخرون، لكنا قد حققنا نتائج افضل.

وكان ترامب قال على موقع “تويتر”، الثلاثاء،: “لا يجب على الرئيس بشار الأسد مهاجمة إدلب بتهور. سوف يرتكب الروس والإيرانيون خطأ إنسانيا خطيرا للمشاركة في هذه المأساة الإنسانية المحتملة. يمكن قتل مئات الآلاف من الناس. لا تدعوا هذا يحدث!” على حد تعبيره.

المصدر: وكالة مهر