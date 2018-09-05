سأل رئيس “لقاء علماء صور ومنطقتها” الشيخ علي ياسين “ماذا ينتظر المسؤولون الللبنانيون حتى يعوا الخطر القائم في ظل عدم الاستقرار السياسي في لبنان والمنطقة”، مستغربا “حالة المراوحة التي تشهدها عملية تشكيل الحكومة اللبنانية في وقت تتهدد فيها الساحة اللبنانية مخاطر عدة ابرزها موضوع وكالة الاونروا التي تنذر بإلغاء القضية الفلسطينية وفرض التوطين”، ومؤكدا “أن عمل الوكالة هو مسؤولية دولية وعربية ولبنانية”.

واعتبر في تصريح “أن القضية الفلسطينية أمانة لدى جميع الاحرار في العالم، وبالتالي على القيادات الفلسطينية التمسك بالوحدة في هذا الظرف العصيب والاتجاه لمقاومة مسلحة هي الوحيدة القادرة على اسقاط كل المؤامرات على القضية الفلسطينية وأبناء فلسطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام