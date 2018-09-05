دير الزور وريفها:

ـ استشهدت امرأة وطفل جراء انفجار لغم بهما من مخلفات داعش، في منطقة الرحبة في ريف مدينة الميادين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

ـ منعت “قسد” المدنيين الهاربين من مناطق سيطرة داعش، من الدخول إلى مناطق سيطرتها بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، دون دفع مبالغ مالية.

الحسكة وريفها:

ـ منعت “قسد” طلاب المدارس من التسجيل في مدرسة النهضة ومدارس الأمل الخاصة التابعة للمسيحيين في مدينة الحسكة، وطالبت بإغلاق تلك المدارس.

ـ أعدم أهالي قتلى مسلحي “قسد” مسلحاً من داعش يحمل الجنسية العراقية، يوم أمس، في قرية “طرنبة الرفيع” بريف الحسكة الجنوبي الغربي، بعد اعترافه بقتل 8 مسلحين من “قسد”.

الرقة وريفها:

ـ قُتل مسلحان من “قسد” إثر إطلاق مسلحي داعش النار عليهما، في حيي الفردوس والدرعية بمدينة الرقة.

حلب وريفها:

ـ قًتل أحد مسلحي “قسد” وأصيب آخرون، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحو داعش بآلية كانت تقلهم، عند المدخل الشرقي لمدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي.

ـ انفجرت عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون، غرب مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي، دون ورود معلومات عن إصابات.

إدلب وريفها:

ـ أصيب عدد من الأشخاص إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون، بسيارة نوع “بيك أب” في مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي.

ـ انفجرت عبوة ناسفة، زرعها مسلحون مجهولون، قرب حي الساقية بمدينة جسر الشغور بريف إدلب الجنوبي الغربي، كما انفجرت عبوة اخرى، زرعها مسلحون مجهولون بسيارة في قرية ترمانيين بريف إدلب الشمالي، دون ورود معلومات عن إصابات.

حماه وريفها:

– فجرت المجموعات المسلحة جسر قرية التوينة الذي يربط بين مناطق سيطرة المسلحين ومناطق سيطرة الجيش السوري في قرية الحرة بريف حماه الشمالي الغربي.

المصدر: الاعلام الحربي