بحث نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين الثلاثاء مع نائب المبعوث الأممي إلى سوريا رمزي رمزي الوضع في سوريا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها “استقبل نائب وزير الدفاع الروسي الفريق الأول الكسندر فومين نائب المبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا رمزي رمزي لمناقشة المسائل المتعلقة بتسوية الوضع في الجمهورية العربية السورية”.

وأشار البيان إلى أن “الطرفان أكدا على ضرورة تكثيف العملية السياسية في سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وبما فيه عن طريق تفعيل صيغة أستانا”، وتابع “كما أشارا إلى أهمية تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري بأسرع وقت بما في ذلك تشكيل اللجنة الدستورية”.

المصدر: سبوتنيك