فرضت القوات الأمنية العراقية حظرا للتجول على محافظة البصرة عقب اشتباكات وقعت بين متظاهرين وقوات الأمن.

وقال مصدر أمني عراقي مساء الثلاثاء إن “الإجراء اتخذ على خلفية الصدامات بين المتظاهرين المطالبين بتوفير الماء الصالح للشرب وبين القوات الأمنية وتفاقم الأوضاع في البصرة”، واضاف أنه “لم يتم تحديد موعد لرفع الحظر حتى الآن”.

وأكد المصدر “مقتل ستة أشخاص في تظاهرات محافظة البصرة”، ولفت الى ان “العديد من المحتجين في محافظة البصرة جنوبي العراق أصيبوا برصاص قوات الأمن خلال تظاهرهم الثلاثاء للتنديد بسوء الخدمات وتلوث مياه الشرب في المحافظة”.

المصدر: سبوتنيك