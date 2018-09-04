أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال حسين الحاج حسن بعيد وصوله الى دمشق لاجراء محادثات مع المسؤولين والوزراء السوريين، وللمشاركة في افتتاح معرض دمشق الدولي تلبية لدعوة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ان “من الضروري والمهم ان يكون لبنان حاضرا في هذه المناسبة التي تجمع شركات من دول العالم”.

وكان في استقبال الحاج حسن في نقطة جديدة يابوس الحدودية، وفد من وزارة الاقتصاد والتجارة ومن المجلس الاعلى السوري – اللبناني.

وقال الحاج حسن: “سنفتتح ايضا الجناح اللبناني في المعرض، ويسجل هذه السنة مشاركة لبنانية اوسع وتشمل قطاعات صناعية وانتاجية واعمارية متخصصة وتعكس الرغبة والارادة اللبنانية في المشاركة بعملية اعادة الاعمار في سوريا”.

ويجري الحاج حسن غدا لقاءات مع رئيس الوزراء السوري عماد خميس ومع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر خليل ووزير الصناعة محمد مازن يوسف.

المصدر: قناة المنار