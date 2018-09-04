استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري الثلاثاء في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبكين وعرض معه الاوضاع في لبنان والمنطقة.

كما استقبل الرئيس بري وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال بيار ابو عاصي، الذي قال “رغبت في لقاء دولته لان كتلة الجمهورية القوية قدمت اقتراح قانون لحل مشكلة القروض المدعومة للاسكان”.

وتابع ابو عاصي “تقدمنا باقتراحنا المبني على اشتراك القطاع الخاص اي المصارف تحديدا بشروط معينة ونوعية المصارف للدخول في هذه المنظومة ويستطيع المواطن ان يحصل على قرض مدعوم على المدى الطويل شرط ان يكون المواطن الذي يريد قرضا محتاجا له”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام