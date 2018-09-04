وصف الرئيس السلوفيني “بروت باخور” علاقات بلاده مع الجمهورية الاسلامية الايرانية بانها ممتازة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السلوفيني “بروت باخور” امس الاثنین للسفير الايراني الجديد كاظم شافعي الذي سلمه اوراق اعتماده.

واشار باخور الى التطورات في العلاقات بين البلدين، واصفا العلاقات الراهنة بين ايران وسلوفينيا بانها ممتازة وتشكل انموذجا.

واكد الرئيس السلوفيني دعم بلاده للاتفاق النووي، معربا عن امله باستمرار الاتفاق النووي الذي وصفه بالضامن للامن والسلام.

كما اكد عزم بلاده على استمرار العلاقات الطيبة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقد تولى السفير الايراني الجديد كاظم شافعي مهامه اخيرا بدلا عن السفير السابق مرتضى درزي رامندي.

وكان شافعي يتولى قبل هذا الوقت مسؤولية رئاسة قسم الشؤون الحدودية في الدائرة القانونية والدولية بوزارة الخارجية الايرانية.

المصدر: وكالة فارس