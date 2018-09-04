إعتبر عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب إيهاب حمادة أن “هناك تهويلات لمسرحية كيميائية في سوريا مر على غرارها مسرحيات سابقة”، وتوجه الى “من يراهن على الداخل والخارج”، قائلا “إن حفلة المسرحيات انتهت، لم يعد لكم موطىء قدم في كل هذه الأرض ولذلك لن تستطيعوا أن تعيدونا إلى الوراء”.

وأضاف خلال احتفال تربوي أقامته بلدية عين التينة في البقاع الغربي لتكريم الطلاب الناجحين في الإمتحانات الرسمية، في باحة متنزه عين الضيعة، في حضور رئيس اتحاد بلديات البحيرة ولفيف من العلماء وحشد من الأهالي “بعدما ما تحول 90% من الجغرافيا السورية الى حضن محور المقاومة لن يستطيع أحد ان يعيدنا إلى الوراء، نحن انتصرنا في هذه الحرب ونحن من يفرض الشروط ولا يحق للمهزومين أن يفرضوا شرطا من شروطهم، ونذكرهم بحرب تموز 2006 ونذكر الإسرائيلي الذي تهاوت أهدافه هدفا هدفا، نقول لهؤلاء وقبلهم للمراهنين على هؤلاء في العلاقة بين لبنان وسوريا العلاقة علاقة إجتماعية وعلاقة التاريخ بالتاريخ وعلاقة الجغرافيا بالجغرافيا وعلاقة المستقبل بالمستقبل”.

وتابع “إقرأوا التاريخ واستفيدوا من عبره كي لا تكونوا في لحظة ما خارج هذا التاريخ واقرأوا الجغرافيا واستفيدوا من أحكامها كي لا تكونوا في لحظة ما خارج الجغرافيا، واقرأوا المستقبل بحكمة كي لا تكونوا خارج المستقبل، لهؤلاء نقول عودوا إلى رشدكم وكفاكم رهانا ورهاناتكم كانت خاسرة دائما، إن القطار سوف يفوتكم، فعلام تراهنون في تشكيل الحكومة؟ كنا نتحدث عن عقد في الداخل ولكن الذي ظهر أن الإرادة إرادة خارجية.

تريدون دائما أن تتبعوا هذه الإرادة وأن تراهنوا دائما على خاسر، راهنوا، ولكن هذا الشعب قد لا يمهلكم حتى تعيدوا حساباتكم لأن القضايا قضايا كبرى سواء على المستوى الإقتصادي أو على المستوى الإجتماعي أو على كل المستويات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام