صرّح مصدر في مؤسسات الاتحاد الأوروبي ببروكسل أنه من المترقب أن يصوت البرلمان الأوروبي يوم 12 أيلول/ سبتمبر، على قرار يدعو المفوضية الأوروبية إلى فرض عقوبات على هنغاريا، “لخروجها عن المبادئ الديمقراطية وعدم تنفيذها سياسة الاتحاد الأوروبي”. هذا ويدور الحديث عن إطلاق المفوضية الأوروبية لعملية قد تؤدي إلى سحب حق هنغاريا للتصويت في مجلس الاتحاد الأوروبي بإطار البند الـ 7 لمعاهدة الاتحاد الأوروبي. .

والجدير بالذكر أنه في بروكسل ينتقدون السلطات الهنغارية قبل كل شيء بسبب رفض تنفيذ قرار الاتحاد الأوروبي حول سياسة اللاجئين، وتقدمت المفوضية الأوروبية بشكوى على هنغاريا إلى محكمة الاتحاد الأوروبي بسبب عدم امتثال تلك البلاد لقانون تقديم اللجوء للمهاجرين، وتم إمهالها شهرين لتنفيذ طلب الاتحاد الأوروبي.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية