أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن “التعاون بين الصين وإفريقيا من شأنه تحقيق العولمة العادلة”.

وأوضح غوتيريش، في تصريح له، أن “القمة تجسد أولويتين مهمتين لدى المنظمة الدولية وهما السعي لتحقيق العولمة العادلة، إلى جانب تعزيز التنمية وضمان عدم تخلي أحد عن ركب التقدم”، مشيراً الى ان “الصين حققت تقدمًا تنمويًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، بالقضاء على الفقر بصورة غير مسبوقة، مشيدًا بالتزامها بمشاركة نجاحها عبر مبادرات مختلفة”.

كما نوه الى أن “أفريقيا أيضا حققت تقدمًا كبيرًا، كما أن بها عددًا من أكثر الاقتصادات المتنامية في العالم”، لافتاً الى أنه “يمكن أن تجمع الصين وأفريقيا إمكاناتهما معا لإحراز تقدم سلمي ودائم وعادل يخدم البشرية جمعاء، التعاون التنموي في الحاضر والمستقبل، يسهم في تعزيز السلام والأمن”.

المصدر: وكالات