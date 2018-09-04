أكد جهاز الأمن الفدرالي الروسي أن إيرادات تنظيم “داعش” الإرهابي تقلصت 10 أضعاف منذ عام 2014.

وقال رئيس قسم المعلومات العملياتية والعلاقات الدولية في جهاز الأمن الفدرالي الروسي، سيرغي بيسيدا في كلمة ألقاها خلال مؤتمر حول “مكافحة توريدات الأسلحة غير الشرعية في سياق محاربة الإرهاب الدولي”، نظمته وزارة الخارجية الروسية في موسكو، اليوم الاثنين: “بالمقارنة مع إيرادات تنظيم “داعش” في عام 2014، التي كانت تقدر بحوالي 3 مليارات دولار، يتمكن مسلحو التنظيم في الوقت الراهن نحو 200 – 300 مليون دولار سنويا، أي أقل بنسبة 90 بالمئة”.

وأضاف أن هذا التراجع في الإيرادات ناجم عن تقلص الإيرادات النفطية و”الضرائب” التي فرضها التنظيم على سكان المناطق التي كان يسيطر عليها.

وأشار إلى أن الخسائر بالأرواح والمعدات التي تكبدتها التنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط، وعلى رأسها تنظيم “داعش”، أجبرتها على الانتقال إلى أساليب أقل تكلفة.

وأضاف بيسيدا أن التنظيم كثف نشاطه على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يقوم بتجنيد المسلحين.

المصدر: وكالات