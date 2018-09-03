أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان، أنها “تقوم بتأمين العودة الطوعية لمئات النازحين السوريين من مناطق مختلفة في لبنان، إلى سوريا عبر معبري المصنع والعبودية الحدوديين، وذلك اعتبارا من السادسة من صباح غد الثلاثاء في 4 الحالي.
وأشارت الى نقاط التجمع كالاتي:
– البقاع: المصنع (مركز المغادرة).
– شبعا: ثانوية شبعا الرسمية.
– النبطية: متوسطة عبد اللطيف فياض.
– طرابلس: محلة المعرض – قرب UNHCR.
– جبل لبنان: ملعب بلدية برج حمود”.
– البقاع: المصنع (مركز المغادرة).
– شبعا: ثانوية شبعا الرسمية.
– النبطية: متوسطة عبد اللطيف فياض.
– طرابلس: محلة المعرض – قرب UNHCR.
– جبل لبنان: ملعب بلدية برج حمود”.
المصدر: الوكالة الوطنية