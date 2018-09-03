أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، أن نظام العلاقات الدولية يمرّ بمرحلة الفوضى. وقالت موغيريني، في كلمتها أمام مؤتمر سفراء دول الاتحاد الأوروبي، “يمر العالم بمرحلة من الفوضى. لكن السؤال هو، هل هذه ظاهرة مؤقتة أم أنه نهج طويل الأمد؟”. وفقا لموغيريني، في حالة عندما يكون هناك اتجاه في العلاقات الدولية للابتعاد عن التعددية في العلاقات الثنائية بين الدول وقادتها، فإن مهمة الاتحاد الأوروبي هي دعم ممارسة التعاون الجماعي، والحفاظ على عالم متعدد الأقطاب وعادل، وهو ما أصبح اليوم “ينقسم إلى مناطق نفوذ” . وأضافت “مهمتنا أن نكون لاعبا عالميا رئيسيا، ونحن مستعدون لذلك”.

هذا وأجرى وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس الماضي، مناقشات غير رسمية في فيينا استمرت لحوالي 3 ساعات، بحثوا خلالها الوضع في سوريا، وتوصل الوزراء إلى إجماع حول ضرورة تجنب التصعيد في إدلب بكل الوسائل الممكنة.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية