دعت الامم المتحدة الاثنين الى الافراج عن اثنين من صحافيي وكالة “رويترز” حكم عليهما في بورما بالسجن سبع سنوات بتهمة “المساس باسرار الدولة” بعدما أجريا تحقيقا حول مجزرة ارتكبها الجيش بحق “الروهينغا” المسلمين.

وقال ممثل الامم المتحدة في بورما نوت اوستبي في تعليق له بعيد النطق بالحكم “نواصل المطالبة بالافراج عنهما”، وأضاف ان “وا لون وكياو سو أو يجب ان يسمح لهما بالعودة الى عائلتيهما ومواصلة عملهما كصحافيين”.

وكان القضاء البورمي حكم على الصحافيين بالسجن سبع سنوات.

وكان الصحافيان يحققان في مجزرة راح ضحيتها عشرة من مسلمي الروهينغا في قرية اين دين بولاية راخين العام الماضي خلال عملية عسكرية استهدفت مسلحين من الروهينغا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية