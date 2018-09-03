أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح الاثنين 3-9-2018.

النهار‎:

بدا واضحاً أن حملة الضغط على ادارة المناقصات نجحت في “قمع” المديرية من الجهات الرسمية المسؤولة عن حسن ‏سير المرفق العام‎.

لم تؤثر الخطوة الاعتراضية للجامعتين الأميركيّة واليسوعيّة بالانسحاب من رابطة جامعات لبنان في إحداث صدمة ‏إيجابيّة في القطاع أو تسريع التحقيق في الشهادات المزوّرة وضمان المسار الجيّد للتحقيق‎.‎

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الأخبار‎:

التستر على “فضيحة” في الصحة‎

يسعى فريق عمل وزير الصحة غسان حاصباني إلى “التستر” على فضيحة مسلكية تطاول موظفاً/ة متعاقداً/ة في ‏الوزارة، سبق أن ساعد/ت مكتب الوزير على وضع “أسس” توزيع السقوف المالية على المستشفيات. وقد ضُبِط ‏الموظف/ة، داخل مبنى الوزارة، بـ”الجرم المشهود” الذي يوجب فسخ العقد معه، بحسب مصادر في “الصحة‎”.

رفض طلب استقالة سوزان الحاج‎

وقّع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مرسوم إحالة الرئيسة السابقة لمكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية في قوى ‏الأمن الداخلي المقدم سوزان الحاج إلى المجلس التأديبي في قوى الأمن، وأحاله حسب الأصول. وعلم أن المرسوم لا ‏يزال نائماً في أدراج القصر الجمهوري منذ مدة لأسباب غير معروفة. وعلم أيضاً أن سوزان الحاج، التي ستمثل غداً ‏الثلاثاء بصفة مدعى عليها بجرم الافتراء الجنائي أمام هيئة المحكمة العسكرية الدائمة، كانت قد تقدمت باستقالتها من ‏السلك، إلا أن قيادة المديرية العامة لقوى الأمن رفضت قبول الطلب، ذلك أن الحاج تخضع لمحاسبة قضائية ولا تزال ‏ضمن فترة العقوبة التأديبية‎.

بو كرم تصرّف الأعمال في الكويت‎

حسم لبنان أمره بعدم تعيين قائم بالأعمال في السفارة اللبنانية لدى الكويت، خلفاً للقائم بالأعمال السفير ماهر خير، ‏وسيتم الاكتفاء بتولي السكرتير الأول نسرين بو كرم مهمات القائم بالأعمال. ويأتي هذا القرار، في سياق “الحرب ‏الدبلوماسية الباردة” بين الدولتين، ردّاً على رفض الكويت استقبال أوراق اعتماد السفير اللبناني المُعيّن لديها ريّان ‏سعيد، وبعدما ماطلت الخارجية اللبنانية في توقيع أوراق اعتماد السفير الكويتي الجديد، ما دفع الكويت إلى “المبادرة” ‏إلى التمديد سنةً للسفير الحالي عبد العال القناعي ولو بذرائع مختلفة‎.

المكاوي لا يبتّ استقالة بلدية ترتج‎

بعد انفراط عقد بلدية ترتج (قضاء جبيل)، نتيجة استقالة 6 أعضاء من أصل 12 عضواً في الأول من آب، لا يزال ‏محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي يتحفظ عن بتّ الاستقالة. وتقول مصادر جُبيلية معنية: “راجعنا في السبب، ‏فتبيّن أنّ قيادة القوات اللبنانية تُمارس ضغطاً لتأخير قبول الاستقالة”، مُضيفةً بأنّ هذا التأخير “سمح لرئيس البلدية ‏نجيب الخوري مخايل، المدعوم من النائب زياد حواط والقوات اللبنانية بالاستفادة من حالة المماطلة لمنح تراخيص”. ‏وكانت بلدية ترتج قد تشكلت نتيجة توافق سياسي بين التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية، لكن تسخير رئيس البلدية ‏نفوذه خلال الانتخابات النيابية لمصلحة حواط، دفع بالأعضاء المحسوبين على “التيار” إلى الاستقالة‎.

موقوف جديد في ملف الشهادات المزورة‎

أوقفت استخبارات الجيش اللبناني موظفاً يعمل في مديرية التعليم المهني في وزارة التربية يدعى (ع. ع.) على خلفية ‏تورطه في ملف بيع الشهادات المزوّرة لعسكريين ومدنيين، علماً بأن العسكريين استفادوا من هذه الشهادات لمحاولة ‏الحصول على ترقية في المؤسسة العسكرية. وعلمت “الأخبار” أن الموقوف المذكور مشتبه فيه ببيع شهادات مهنية ‏مزورة، علماً بأنه موقوف لدى مديرية المخابرات منذ الخميس الماضي‎.‎

البناء‎:

تقول مصادر أممية تشارك في التحضيرات لجلسة محادثات الجمعة في جنيف بين وفدين يمنيين إنّ الملفات المطروحة ‏للتفاوض التي أسّست لها موازين القوى ستتيح باباً لمسار تفاوضي طويل يستمرّ ربما أسابيع وشهور ليتسنّى ‏الإستئناف عند نضج المواقف لصياغة تفاهمات والمحور الرئيسي هو التوازن بين الطلبات الأمنية للسعودية ‏وجماعتها لحفظ اليد العليا والطلبات السياسية لأنصار الله لضمان حصول تسوية ثابتة وهذا التوازن غير موجود اليوم ‏بانتظار سعودي لتصاعد العقوبات الأميركية على إيران وتأثيرها على القيادات اليمنية‎…‎

الجمهورية‎:

يُنتظر أن يشهد تيار بارز ورشة تنظيمية داخلية خلال شهرين من الزمن قد تُشكّل محطة مفصليّة في مساره‎.

قبل أيام من إحالة قائد مؤسسة أمنية الى التقاعد صدرت برقية بتعيين مساعد له، وهي خطوة تمهيدية تسبق تعيين ‏المساعد لاحقاً مكانه بالأصالة بناء لمرسوم عادي

لاحظت أوساط سياسية ان عدم تخصيص حزب بارز موازنات لاقامة مناسبة دينية قريبة كما في كل سنة والاتكال ‏على اهالي القرى سببه يعود الى سياسة التقشف التي اتخذها هذا الحزب بعد العقوبات على دولة اقليمية.‏‎.‎

اللواء:

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يُصرّ مرجع كبير على رفض ان تحصر حصة طائفية بكاملها بفريق واحد، مهما كانت‎.

يتعرّض نائب سابق، وقطب سياسي، لانتقادات على خلفية تصريحات يدلي بها من وقت لآخر، ولا تتناسب مع ‏وضعيته السياسية‎.

يعارض بعض نواب البقاع إصدار مراسيم عفو تشمل كل جرائم المخدرات؟

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام