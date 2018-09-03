أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على انخفاض مع هبوط البورصة السعودية للجلسة الثالثة على التوالي، وسط قلق المستثمرين من تأثير النزاعات التجارية لأمريكا على الاقتصاد العالمي.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.4 بالمئة، إذ تراجع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” نحو واحد بالمئة، بينما هبط سهم “بنك ساب” 2.3 بالمئة.

وقال المتعاملون: إن “المستثمرين ركزوا على الأسواق الخارجية”.

من جهته، قال رئيس البحوث لدى “الرياض المالية” محمد فيصل بوتريك: إن “تدفق الأموال الأجنبية إلى السوق السعودية لم يكن بالحجم الذي كان متوقعا بعدما قررت (ام.اس.سي.آي) لمؤشرات الأسواق رفع تصنيف البورصة إلى وضع السوق الناشئة العام القادم”.

وأضاف، “تباطأت قيم التداولات بسبب فصل الصيف وعطلة العيد.. ربما نرى صعود أحجام التداول الآن وحركة تصاعدية محتملة، في حال دخلت أموال جديدة”.

وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.9 بالمئة، تحت ضغط تراجع سهم بنك أبوظبي الأول 1.5 بالمئة، واتصالات واحدا بالمئة، فيما انخفض مؤشر بورصة قطر 0.2 بالمئة مع أداء ضعيف لأسهم القطاع المالي، وتراجع سهم “بنك قطر الوطني” 0.3 بالمئة، وسهم “مصرف قطر الإسلامي” 0.7 بالمئة.

وتضررت معنويات المستثمرين العالميين بالنزاع التجاري الأمريكي الصيني، بينما انتهت محادثات تجارية بين الولايات المتحدة وكندا دون التوصل إلى اتفاق لتعديل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية والمعروفة بـ”نافتا”.

المصدر: وكالة رويترز