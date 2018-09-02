أكد مصدر بوحدة الدروع للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم الأحد تدمير 52 آلية ومدرعة ودبابتين و4 جرافات خلال شهر أغسطس المنصرم بصواريخ موجهة وقذائف. وأوضح المصدر أنه تم تدمير أكثر من 24 مدرعة وآلية في جبهة الساحل الغربي ضمن حصيلة الشهر المنصرم بالصواريخ الموجهة والقذائف، لافتاً إلى استهداف 14 تجمعاً للغزاة والمنافقين في مختلف الجبهات بصواريخ موجهة بينها تجمع لمرتزقة سودانيين.

وتعكس هذه العمليات الدقيقة تصاعد قدرات وحدة الدروع وتمكنها من التعامل مع مختلف الآليات والمدرعات الحديثة التي يعتمد عليها العدوان. وكان مصدر بوحدة الهندسة قد كشف في وقت سابق عن استهداف 78 طقما جلها محملة بالأفراد و10 مدرعات و58 تجمعا خلال شهر أغسطس المنصرم، كما تم استهداف جرافة وكاسحة ألغام وناقلة جند.

وأكدت وحدة المدفعية في إحصائية لها لشهر أغسطس نقلتها وكالة الأنباء “سبأ” أن جيش العدو السعودي ومرتزقته تكبدوا أكثر من 267 قتيلاً و407 جرحى، وتم إعطاب وإحراق 41 آلية مابين طقم ومدرعة بينها 8 دينات محملة بالذخائر والأسلحة و2 بوزات محملة بمحروقات وإحراق مخزن أسلحة وذخائر وإعطاب أربعة معدلات عيار 12.7، و معدل عيار 23ملم في جبهات الساحل الغربي، نهم ، البيضاء ، الجوف وجبهات الحدود.

المصدر: المسيرة نت