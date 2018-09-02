جرح 18 شخصا جراء تظاهرات جديدة مساء السبت في مدينة كيمنتس الألمانية، مركز احتجاجات اليمين المتطرف المناهضة للمهاجرين التي دعا وزير الخارجية إلى مواجهتها بالتعبئة العامة.

وبحسب بيان نشرته الشرطة الأحد، وقعت صدامات مع قوات النظام أثناء تفريق مسيرتين مضادتين جمعتا في الاجمال أكثر من 11 ألف شخص.

وسار في شوارع هذه المدينة الواقعة في مقاطعة ساكسونيا في ألمانيا الديموقراطية سابقا، نحو ثمانية آلاف شخص من اليمين المتطرف المناهض للمهاجرين بدعوة من حزب “البديل لالمانيا” وحركة “بيغيدا” خصوصا تكريما لالماني يبلغ 35 عاما قتل منذ أسبوع بطعنات سكين.

وأوقف القضاء في هذه القضية طالب لجوء عراقي وآخر سوري.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية