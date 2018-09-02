أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أنه “كي يكون لنا وطن لا بد أن تكون هناك مسؤوليات”، وقال: “من يتحمل مسؤولية يجب أن يكون جادا في الوقت والفعل والعمل والتخطيط والبرامج والمتابعة، فللأسف ما نراه كل يوم لا يبشر بالخير”.

كلام السيد صفي الدين جاء خلال حفل تربوي أقامته المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم في مدرسة المهدي الأحمدية في البقاع الغربي تكريما للناجحين في الشهادة المتوسطة في مدرستي المهدي مشغرة والأحمدية، في حضور لفيف من العلماء، المدير العام للمؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم الدكتور حسين يوسف، مديري مدارس رسمية وخاصة وأولياء أمور المكرمين وحشد من الأهالي.

وأضاف سماحته: “سوف نبقى نتفاءل بتسريع تشكيل الحكومة للوصول إلى مطالب الناس، هؤلاء الناس الذين ملوا كثيرا من الكلام بلا طائل وبلا فائدة وبلا جدوى، وهذا مع الأيام سوف يجعل الناس يميزون تماما بين من يخلص لوطنه وبين من يتوسل المنصب من أجل مكاسب خاصة أو فئوية أو طائفية أو ما شاكل، المطلوب العمل فكما نقرأ وتقرأون في كل يوم هناك مؤشرات خطيرة جدا على مستوى الوضع الإقتصادي. مؤسسات دولية معتبرة تتحدث عن وضع إقتصادي كارثي مقبل عليه لبنان فماذا تنتظرون؟ ولماذا هذا التباطؤ”.

وتابع السيد صفي الدين : “نسمع أن هناك خطوات قد بدأت نسأل الله تعالى أن يتم التعجيل في هذه الخطوات لمزيد من تحمل المسؤولية لمعالجة القضايا”.

وختم: “شعب لبنان المقاوم والمنتصر والذكي والمثقف والعارف والقوي لا يستحق مسؤولين يتباطأون ولا يستحقون مسؤولين لا يعرفون كيف يديرون البلد، فلبنان يستحق من هو أقوى وأذكى لكن هذا هو الموجود عندنا”.

بعدها، سلم السيد صفي الدين ويوسف الإفادات للناجحين.

المصدر: الوكالة الوطنية