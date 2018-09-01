دمرت وحدات من قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية السبت آلية عسكرية لقوى العدوان السعودي الاميركي بمحافظة الجوف، فيما دكت القوة المدفعية اليمنية تجمعاتهم في الضالع.

وأوضح مصدر عسكري يمني أن “المجاهدين الأبطال دمروا آلية عسكرية تقل منافقي العدوان في جبهة المهاشمة بمديرية خب والشعف بلغم أرضي ومقتل وإصابة من على متنها”.

وأشار المصدر إلى أن “المدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات مواقع وتحصينات منافقي العدوان في جبهة نقيل الخشبة، محققة إصابات مباشرة”.

وأكد المصدر “استمرار العمليات العسكرية في مختلف محافظات الجمهورية حتى يتم تطهيرها من قوى الغزو الأمريكي السعودي والمنافقين المرتزقة”.

المصدر: موقع انصار الله