استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي على رأس وفد من المفوضية.

وأشارت الخارجية في بيان إلى أن “الوزير باسيل لمس تطورا في موقف المفوضية لجهة عدم العمل على عرقلة عودة النازحين، ولناحية البدء بإزالة العراقيل من أمام العودة الطوعية، وكذلك لوضع آلية مشتركة لتوفير شروط العودة الآمنة والكريمة وخطة شاملة ممرحلة للعودة في ضوء تطور الأحداث في سوريا. وأبدى المفوض السامي غراندي تفهما أكبر لموقف لبنان من مسألة العودة”.

والتقى باسيل السيناتور الاميركي ريتشارد بلاك، وكان بحث في الاوضاع في سوريا وسبل خلق دينامية سياسية لتأييد عودة النازحين الى سوريا وتأمين مستلزماتها، وأبدى بلاك تأييدا لموقف لبنان.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام