صور تظهر أسلحة وأدوية بينها “إسرائيلية” واميركية الصنع من مخلفات المجموعات المسلحة عثرت عليها الجهات المختصة في بلدة جباثا الخشب بريف القنيطرة.

المصدر: وكالة سانا