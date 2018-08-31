أدانت الدائرة الحقوقية والقانونية لأنصار الله جرائم طيران العدوان بحق الصيادين في جزيرتي كمران وعقبان في الحديدة والتي خلفت عشرات الشهداء والمفقودين. وقالت الدائرة في بيان لها ان الجرائم بحق الصيادين في جزيرة عقبان واستهداف محطات وآبار المياه بجزيرة كمران هي جرائم ضد الإنسان وتهدف الى إبادة سكان الجزر.

وأهابت الدائرة الحقوقية والقانونية بكل المنظمات الدولية والجهات ذات العلاقة أن تقوم بدورها كون هذه الجرائم عمدية لتحقيق أهداف عدوانية إجرامية. وأكدت الدائرة أن تلك الجرائم تعبر عن سياسة ومنهجية قوى العدوان في حربها الظالمة على الشعب اليمني، موضحة أن العدوان لم يكتف بحصار وتجويع الشعب بل ازداد غرقا في دمه.

وأشارت الدائرة الحقوقية لأنصار الله الى ان جرائم العدوان تجاوزت حدود الطغيان لتوضح قبح وخسة مرتكبيها، وأن المجازر التي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى تكشف يأس وحقد قوى العدوان.

المصدر: المسيرة نت