أعلنت وزارة الدفاع الروسية الجمعة، أن الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار. وقالت الوزارة في نشرتها الإعلامية على موقعها الرسمي “رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 27 خرقا، بينما رصد الجانب التركي 6 خروقات. وأضافت الوزارة في نشرتها اليومية: ” الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار. فقد رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة 27 خرقا في محافظات اللاذقية (12) وحلب (12) وحماة (1) وإدلب (2)، في حين رصد الجانب التركي 6 خروقات في محافظات حماة (1) وحلب (1) وإدلب (2) واللاذقية (2).

وأشارت النشرة إلى قيام مركز المصالحة الروسي خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتنفيذ عمليتين إنسانيتين:

– إيصال 400 سلة غذائية يبلغ وزنها الإجمالي 1.8 طن إلى مدينة دوما بريف دمشق.

– إيصال 450 سلة غذائية يبلغ وزنها الإجمالي 1.9 طن إلى بلدة خشام بريف دير الزور.

وبشكل عام تم تنفيذ 1914 عملية الإنسانية. ويبلغ إجمالي وزن المساعدات الإنسانية 2953.31 طن.

وخلال 24 ساعة الماضية قدم أطباء عسكريون روس خدمات طبية إلى 117 شخصا. وبذلك بلغ إجمالي عدد السكان الذين حصلوا علي هذه الإسعافات والخدمات الطبية 91191 شخصا.

وخلال الــ 24 ساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. وبذلك يبلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا 2518 مركزا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية