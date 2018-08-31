بدأ زعيم “حراك الريف” بالمغرب ناصر الزفزافي الخميس إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقاله، بحسب ما أفاد والده أحمد، ويقضي الزفزافي عقوبة بالسجن 20 سنة لإدانته “بالمشاركة في مؤامرة تمس بأمن الدولة”.

وبرز ناصر الزفزافي كقائد لما يعرف بـ”حراك الريف” وهي حركة احتجاجية هزت مدينة الحسيمة ونواحيها على مدى أشهر بين خريف 2016 وصيف 2017، وقد خرجت اولى تلك التظاهرات في الحسيمة احتجاجا على حادث أودى ببائع السمك محسن فكري.

وقال أحمد الزفزافي “ابني مصمم على الانقطاع عن الأكل وشرب الماء حتى تتحقق مطالبه، هذا إضراب اللاعودة”. وأضاف “ناصر لا يطالب بأكثر من الحقوق التي يتمتع بها باقي رفاقه، أن يخرجوه من الزنزانة الانفرادية إلى زنزانة لائقة حيث يمكنه لقاء رفاقه والحديث إليهم، لا نفهم لماذا يعامل بهذه القسوة”.

ولم تصدر إدارة سجن عكاشة بالدار البيضاء، حيث يقضي الزفزافي عقوبته، أي تعليق حتى الان.

وقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في حزيران/يونيو بأحكام راوحت بين السجن 20 سنة وسنة واحدة في حق 53 من قادة الحراك، وطالبت هيئات سياسية وحقوقية عدة بالإفراج عن المعتقلين معتبرة ان مطالبهم “عادلة” وأحكام إدانتهم “قاسية”، في حين أكدت السلطات أنهم تمتعوا بجميع ضمانات المحاكمة العادلة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية