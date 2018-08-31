تم الثلاثاء اجلاء مئات المهاجرين المحتجزين في مركز ايواء جنوب العاصمة الليبية باتجاه مركز آخر وذلك بعدما علقوا وسط المعارك، بحسب ما اعلنت الخميس المفوضية العليا للاجئين.

وكانت مواجهات مسلحة وقعت بين الاثنين ومساء الاربعاء بين مجموعات مسلحة جنوب طرابلس موقعة 27 قتيلا على الاقل ونحو مئة جريح، بحسب حصيلة لوزارة الصحة الليبية.

واشارت المفوضية في بيان الى ان معارك جرت “قريبا جدا من مركز” الايواء في عين زارة جنوب طرابلس حيث “كان مئات اللاجئين والمهاجرين، عرضة بشكل واضح لخطر المعارك”.

ونقل نحو 300 مهاجر معظمهم من الاريتريين والاثيوبيين والصوماليين الى مركز الاعتقال في بوسليم في العاصمة “وهو مكان نسبيا اكثر أمنا وحيث يمكن لمنظمات دولية مساعدتهم”، بحسب المصدر ذاته.

وتم تنسيق عملية نقلهم مع منظمات اممية اخرى ومنظمة اطباء بلا حدود والادارة الليبية لمكافحة الهجرة غير الشرعية. وتوقفت المعارك بين المجموعات المسلحة الليبية الخميس بعد التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية